ashfaq ahmad
Air University
Islamabad, Pakistan
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Air University
Islamabad, Pakistan
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University of Alcalá
Alcalá de Henares, Spain
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University of Lahore
Lahore, Pakistan
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Independent researcher
Westminster, United States
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University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering
East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
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Hong Kong Polytechnic University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
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Hohai University
Nanjing, China
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Southeast University
Nanjing, China
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China Electric Power Research Institute (CEPRI)
Beijing, China
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Chongqing University
Chongqing, China
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University of Bristol
Bristol, United Kingdom
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Aalto University
Otakaari, Finland
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Polytechnic University of Madrid
Madrid, Spain
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School of Engineering, Taylor’s University
Subang Jaya, Malaysia
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North China Electric Power University
Beijing, China
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Aalborg University
Aalborg, Denmark
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