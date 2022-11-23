ali samy abdelaal
Damietta University
Damietta, Egypt
Community Reviewer
Metabolic Engineering
Damietta University
Damietta, Egypt
Community Reviewer
Metabolic Engineering
Bioprocess Engineering Group, Wageningen University & Research
Wageningen, Netherlands
Community Reviewer
Metabolic Engineering
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Community Reviewer
Metabolic Engineering
National Center for Biotechnology, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
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Metabolic Engineering
Colorado School of Mines
Golden, United States
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Metabolic Engineering
National University of Rosario
Rosario, Argentina
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Metabolic Engineering
Korea Food Research Institute (KFRI)
Seongnam-si, Republic of Korea
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Metabolic Engineering
Jiangnan University
Wuxi, China
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Metabolic Engineering
Pacific Northwest National Laboratory (DOE)
Richland, United States
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Metabolic Engineering
Teesside University
Middlesbrough, United Kingdom
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Metabolic Engineering
Beckman Research Institute, City of Hope
Pasadena, United States
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Metabolic Engineering
Institute for Globally Distributed Open Research and Education (IGDORE)
Stockholm, Sweden
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Metabolic Engineering
Aarhus University
Aarhus, Denmark
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Metabolic Engineering
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
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Metabolic Engineering
University of Delaware
Newark, United States
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Metabolic Engineering
Texas Tech University
Lubbock, United States
Community Reviewer
Metabolic Engineering