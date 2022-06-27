mohammed aledhari
Kennesaw State University
Kennesaw, United States
Community Reviewer
IoT Architectures
Kennesaw State University
Kennesaw, United States
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IoT Architectures
University of Zagreb
Zagreb, Croatia
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IoT Architectures
University of Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
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IoT Architectures
Beijing Jiaotong University
Beijing, China
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IoT Architectures
Hainan University
Haikou, China
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IoT Architectures
University of Italian Switzerland
Lugano, Switzerland
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IoT Architectures
Universiti Malaysia Perlis
Arau, Malaysia
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IoT Architectures
Saints Cyril and Methodius University of Skopje
Skopje, North Macedonia
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IoT Architectures
Swinburne University of Technology
Hawthorn, Australia
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IoT Architectures
Hellenic Mediterranean University
Crete, Greece
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IoT Architectures
University of Wollongong
Wollongong, Australia
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IoT Architectures
Nanjing University of Science and Technology
Nanjing, China
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IoT Architectures
Chongqing University
Chongqing, China
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IoT Architectures
Bournemouth University
Poole, United Kingdom
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IoT Architectures
Nanjing University of Information Science and Technology
Nanjing, China
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IoT Architectures
Tianjin University
Tianjin, China
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IoT Architectures