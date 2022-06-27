julio a. sanguesa
University of Zaragoza
Zaragoza, Spain
Community Reviewer
IoT Communication and Networking Protocols
University of Zaragoza
Zaragoza, Spain
Community Reviewer
IoT Communication and Networking Protocols
Iskenderun Technical University
Hatay, Türkiye
Community Reviewer
IoT Communication and Networking Protocols
Qatar University
Doha, Qatar
Community Reviewer
IoT Communication and Networking Protocols
King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
Community Reviewer
IoT Communication and Networking Protocols
Thompson Rivers University
Kamloops, Canada
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IoT Communication and Networking Protocols
Ondokuz Mayıs University
Samsun, Türkiye
Community Reviewer
IoT Communication and Networking Protocols
Al Yamamah University
Riyadh, Saudi Arabia
Community Reviewer
IoT Communication and Networking Protocols
Miguel Hernández University of Elche
Elche, Spain
Community Reviewer
IoT Communication and Networking Protocols
Faculty of Computing and Information Technology in Rabigh, King Abdulaziz University
Rabigh, Saudi Arabia
Community Reviewer
IoT Communication and Networking Protocols
Université de Toulon
La Garde, France
Community Reviewer
IoT Communication and Networking Protocols
King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
Community Reviewer
IoT Communication and Networking Protocols
National Institute for Research & Development in Informatics
Bucharest, Romania
Community Reviewer
IoT Communication and Networking Protocols
Purdue University
West Lafayette, United States
Community Reviewer
IoT Communication and Networking Protocols
Birla Institute of Technology and Science
Pilani, India
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IoT Communication and Networking Protocols
Amrita School of Engineering
Chennai, India
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IoT Communication and Networking Protocols
Honeywell (United States)
Morristown, United States
Community Reviewer
IoT Communication and Networking Protocols