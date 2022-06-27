abdelrahman abdou
Carleton University
Ottawa, Canada
Community Reviewer
Security, Privacy and Authentication
Carleton University
Ottawa, Canada
Community Reviewer
Security, Privacy and Authentication
Sejong University
Seoul, Republic of Korea
Community Reviewer
Security, Privacy and Authentication
University of Chakwal
Chakwal, Pakistan
Community Reviewer
Security, Privacy and Authentication
South Eastern Kenya University
Kitui, Kenya
Community Reviewer
Security, Privacy and Authentication
Tallinn University of Technology
Tallinn, Estonia
Community Reviewer
Security, Privacy and Authentication
Udon Thani Rajabhat University
Mueang Udon Thani District, Thailand
Community Reviewer
Security, Privacy and Authentication
Hamad bin Khalifa University
Doha, Qatar
Community Reviewer
Security, Privacy and Authentication
VIT University
Vellore, India
Community Reviewer
Security, Privacy and Authentication
SINTEF Digital
Trondheim, Norway
Community Reviewer
Security, Privacy and Authentication
KIIT University
Bhubaneswar, India
Community Reviewer
Security, Privacy and Authentication
Faculty of Engineering & Technology, Jadavpur University
Kolkata, India
Community Reviewer
Security, Privacy and Authentication
Amrita School of Engineering
Chennai, India
Community Reviewer
Security, Privacy and Authentication
Gelisim University
Istanbul, Türkiye
Community Reviewer
Security, Privacy and Authentication
Chongqing University
Chongqing, China
Community Reviewer
Security, Privacy and Authentication
Feng Chia University
Taichung, Taiwan
Community Reviewer
Security, Privacy and Authentication
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Community Reviewer
Security, Privacy and Authentication