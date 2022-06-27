pedro abreu-mendes
Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga E.P.E.
Santa Maria da Feira, Portugal
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Male Urology
Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga E.P.E.
Santa Maria da Feira, Portugal
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Male Urology
Faculty of Medicine, Sohag University
Sohag, Egypt
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Male Urology
Tehran University of Medical Sciences
Tehran, Iran
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Male Urology
Centro Hospitalar São Joao
Porto, Portugal
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Male Urology
University College London Hospitals NHS Foundation Trust
London, United Kingdom
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Male Urology
Athens Medical Center
Athens, Greece
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St. Vincentius Hospital
Speyer, Germany
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Male Urology
University of Naples Federico II
Naples, Italy
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UT Southwestern medical center
Dallas, United States
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Faculty of Medicine, Erciyes University
Kayseri, Türkiye
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Laval University
Quebec, Canada
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia
Foggia, Italy
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Jackson Memorial Hospital
Miami, United States
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Institute for Stem Cell Science and Regenerative Medicine (inStem)
Bangalore, India
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Monash University
Melbourne, Australia
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Cagliari
Cagliari, Italy
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