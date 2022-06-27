darius bagli
Hospital for Sick Children, University of Toronto
Toronto, Canada
Field Chief Editor
Frontiers in Urology
Mount Sinai Health System
New York, United States
Specialty Chief Editor
Urologic Oncology
College of Medicine, University of Florida
Gainesville, United States
Specialty Chief Editor
Endourology
Erasmus Medical Center
Rotterdam, Netherlands
Specialty Chief Editor
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
Northwell Health
New York, United States
Specialty Chief Editor
Female Urology
Children’s National Hospital
Washington D.C., United States
Specialty Chief Editor
Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Department of Urology, University of Catania
Catania, Italy
Specialty Chief Editor
Male Urology
Nationwide Children's Hospital
Columbus, United States
Associate Editor
Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Loma Linda University
Loma Linda, United States
Associate Editor
Urologic Oncology
Moinhos de Vento Hospital
Porto Alegre, Brazil
Associate Editor
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Endourology
Dr. Sampurnanand Medical College
Jodhpur, India
Associate Editor
Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
School of Medicine, Bahçeşehir University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Urologic Oncology
National Cancer Institute Bethesda
Bethesda, United States
Associate Editor
Male Urology
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Urologic Oncology
Humanitas University
Rozzano, Italy
Associate Editor
Endourology