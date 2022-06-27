rui almeida pinto
Centro Hospitalar São Joao
Porto, Portugal
Community Reviewer
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
Centro Hospitalar São Joao
Porto, Portugal
Community Reviewer
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
Sorbonne Universités
Paris, France
Community Reviewer
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Community Reviewer
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
Department of Urology, Medical University Hospital, Saitama Medical University
Saitama City, Japan
Community Reviewer
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
University of Patras
Patras, Greece
Community Reviewer
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
Michigan Medicine, University of Michigan
Ann Arbor, United States
Community Reviewer
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Community Reviewer
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
University of La Laguna
San Cristóbal de La Laguna, Spain
Community Reviewer
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
Faculty of Medicine, University of Porto
Porto, Portugal
Community Reviewer
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
University of Saskatchewan
Saskatoon, Canada
Community Reviewer
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
University of Central Lancashire
Preston, United Kingdom
Community Reviewer
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
Cleveland Clinic Lerner College of Medicine, School of Medicine, Case Western Reserve University
Cleveland, United States
Community Reviewer
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
University of Turin
Turin, Italy
Community Reviewer
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
Faculty of Medicine, University of Porto
Porto, Portugal
Community Reviewer
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Community Reviewer
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Neurourology, Behavioural Urology, and Urodynamics