david alan schwartz
Consultant
Perinatal Pathology Consulting, Atlanta, GA, United States
Specialty Chief Editor
Emerging and Reemerging Viruses
University of Tulsa
Tulsa, United States
Associate Editor
Emerging and Reemerging Viruses
University of Texas Medical Branch at Galveston
Galveston, United States
Associate Editor
Emerging and Reemerging Viruses
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Emerging and Reemerging Viruses
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Emerging and Reemerging Viruses
The University of Georgia, Tifton Campus
Tifton, United States
Associate Editor
Emerging and Reemerging Viruses
Kansas State University
Manhattan, United States
Associate Editor
Emerging and Reemerging Viruses
Université du Québec à Trois-Rivières
Trois-Rivières, Canada
Associate Editor
Emerging and Reemerging Viruses
University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Emerging and Reemerging Viruses
Faculté de Médecine, Aix Marseille Université
Marseille, France
Associate Editor
Emerging and Reemerging Viruses
The University of Hong Kong
Pokfulam, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Emerging and Reemerging Viruses
Division of Acute Viral Diseases, Korea national Institute of Health
Cheongju, Republic of Korea
Associate Editor
Emerging and Reemerging Viruses
University of Texas Medical Branch at Galveston
Galveston, United States
Associate Editor
Emerging and Reemerging Viruses
Federal University of Minas Gerais
Belo Horizonte, Brazil
Associate Editor
Emerging and Reemerging Viruses
Institute of Advanced Virology (IAV)
Thiruvananthapuram, India
Associate Editor
Emerging and Reemerging Viruses
Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Teramo
Teramo, Italy
Associate Editor
Emerging and Reemerging Viruses