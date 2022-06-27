masako nomaguchi
Department of Microbiology, Graduate School of Medicine, Tokushima University
Tokushima, Japan
Specialty Chief Editor
Fundamental Virology
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Canada
Associate Editor
Fundamental Virology
Department of Communicable Diseases, Interactive Research School for Health Affairs (IRSHA), Bharati Vidyapeeth (Deemed to be University), Katraj-Dhankawadi
Pune, India
Associate Editor
Fundamental Virology
Hiroshima University
Hiroshima, Japan
Associate Editor
Fundamental Virology
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Associate Editor
Fundamental Virology
Oklahoma State University
Stillwater, United States
Associate Editor
Fundamental Virology
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Fundamental Virology
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Fundamental Virology
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Fundamental Virology
Indian Institute of Science (IISc)
Bangalore, India
Associate Editor
Fundamental Virology
Federal University of Acre
Rio Branco, Brazil
Associate Editor
Fundamental Virology
College of Veterinary Medicine, Cornell University
Ithaca, United States
Associate Editor
Fundamental Virology
National Center for Biotechnology, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Fundamental Virology
Institute for Medical Virology and Epidemiology of Viral Diseases, University Hospital and Faculty of Medicine, University of Tübingen
Tuebingen, Germany
Associate Editor
Fundamental Virology
National Agriculture and Food Research Organization (NARO)
Tsukuba, Japan
Associate Editor
Fundamental Virology