miriam serena vitiello
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Specialty Chief Editor
Applied Photonics
CNRS
Lyon, France
Associate Editor
Applied Photonics
Madan Mohan Malaviya University of Technology
Gorakhpur, India
Associate Editor
Applied Photonics
Eindhoven University of Technology
Eindhoven, Netherlands
Associate Editor
Applied Photonics
Optical Research Center
Leon, Mexico
Associate Editor
Applied Photonics
QuBeats
Hyderabad, India
Associate Editor
Applied Photonics
Q.ANT GmbH
Stuttgart, Germany
Associate Editor
Applied Photonics
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Applied Photonics
Polytechnic University of Bucharest
Bucharest, Romania
Associate Editor
Applied Photonics