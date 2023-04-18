roberto morandotti
Institut National de la Recherche Scientifique, Université du Québec
Quebec City, Canada
Field Chief Editor
Advanced Optical Technologies
Concordia University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Emerging Optical Technologies
Friedrich Schiller University Jena
Jena, Germany
Specialty Chief Editor
Optical Imaging
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Specialty Chief Editor
Applied Photonics
Carleton University
Ottawa, Canada
Specialty Chief Editor
Optical Manufacturing and Design
Centre Matériaux et Télécommunications, Institut National de la Recherche Scientifique, Université du Québec
Varennes, Canada
Associate Editor
Emerging Optical Technologies
CNRS
Lyon, France
Associate Editor
Applied Photonics
University of Žilina
Žilina, Slovakia
Associate Editor
Optical Manufacturing and Design
Nankai University
Tianjin, China
Associate Editor
Emerging Optical Technologies
University of Kent
Canterbury, United Kingdom
Associate Editor
Emerging Optical Technologies
Ernst-Abbe-Hochschule Jena
Jena, Germany
Associate Editor
Optical Imaging
Centre Matériaux et Télécommunications, Institut National de la Recherche Scientifique, Université du Québec
Varennes, Canada
Associate Editor
Emerging Optical Technologies
Toronto Metropolitan University
Toronto, Canada
Associate Editor
Optical Imaging
Madan Mohan Malaviya University of Technology
Gorakhpur, India
Associate Editor
Applied Photonics
Macquarie University
Sydney, Australia
Associate Editor
Optical Imaging
Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering(FHG)
Jena, Germany
Associate Editor
Emerging Optical Technologies