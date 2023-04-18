pablo bianucci
Concordia University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Emerging Optical Technologies
Centre Matériaux et Télécommunications, Institut National de la Recherche Scientifique, Université du Québec
Varennes, Canada
Associate Editor
Emerging Optical Technologies
Nankai University
Tianjin, China
Associate Editor
Emerging Optical Technologies
University of Kent
Canterbury, United Kingdom
Associate Editor
Emerging Optical Technologies
Centre Matériaux et Télécommunications, Institut National de la Recherche Scientifique, Université du Québec
Varennes, Canada
Associate Editor
Emerging Optical Technologies
Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering(FHG)
Jena, Germany
Associate Editor
Emerging Optical Technologies
Université Jean Monnet
Saint-Étienne, France
Associate Editor
Emerging Optical Technologies
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
Bilaspur, India
Associate Editor
Emerging Optical Technologies
Shri Ramswaroop Memorial University
Lucknow, India
Associate Editor
Emerging Optical Technologies
Alabama Agricultural and Mechanical University
Huntsville, United States
Associate Editor
Emerging Optical Technologies
ELI Beamlines
Dolnì Brezanì, Czechia
Associate Editor
Emerging Optical Technologies
UMR7249 Institut Fresnel Marseille (Institut Fresnel)
Marseille, France
Associate Editor
Emerging Optical Technologies