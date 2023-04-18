winnie ye
Carleton University
Ottawa, Canada
Specialty Chief Editor
Optical Manufacturing and Design
University of Žilina
Žilina, Slovakia
Associate Editor
Optical Manufacturing and Design
University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Optical Manufacturing and Design
Nipissing University
North Bay, Canada
Associate Editor
Optical Manufacturing and Design
Clemson University
Clemson, United States
Associate Editor
Optical Manufacturing and Design
III-V Lab
Palaiseau, France
Associate Editor
Optical Manufacturing and Design
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Optical Manufacturing and Design
Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering(FHG)
Jena, Germany
Associate Editor
Optical Manufacturing and Design