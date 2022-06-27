michelangelo ceci
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
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Machine Learning and Artificial Intelligence
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
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Machine Learning and Artificial Intelligence
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
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Data Mining and Management
National University of Singapore
Singapore, Singapore
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Recommender Systems
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
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Machine Learning and Artificial Intelligence
Qatar Computing Research Institute
Doha, Qatar
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Data Mining and Management
Peng Cheng Laboratory
Shenzhen, China
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Machine Learning and Artificial Intelligence
University of Derby
Derby, United Kingdom
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Recommender Systems
University of Maryland, Baltimore County
Baltimore, United States
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Medicine and Public Health
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
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Big Data Networks
Batman University
Batman, Türkiye
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Machine Learning and Artificial Intelligence
Konya Technical University
Konya, Türkiye
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Machine Learning and Artificial Intelligence
University of Plymouth
Plymouth, United Kingdom
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Cybersecurity and Privacy
Iskenderun Technical University
Hatay, Türkiye
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Machine Learning and Artificial Intelligence
University of Bordj Bou Arréridj
Bordj Bou Arreridj, Algeria
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Machine Learning and Artificial Intelligence
Amazon (Germany)
Berlin, Germany
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Medicine and Public Health
An-Najah National University
Nablus, Palestine
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Data Mining and Management