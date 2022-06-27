huan liu
Arizona State University
Tempe, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Big Data
University of Insubria
Varese, Italy
Specialty Chief Editor
Cybersecurity and Privacy
European Organization for Nuclear Research (CERN)
Geneva, Switzerland
Specialty Chief Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Specialty Chief Editor
Medicine and Public Health
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Specialty Chief Editor
Cybersecurity and Privacy
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Specialty Chief Editor
Data Science
University of Virginia
Charlottesville, United States
Specialty Chief Editor
Data Analytics for Social Impact
Michigan State University
East Lansing, United States
Specialty Chief Editor
Big Data Networks
University of Cordoba
Córdoba, Spain
Specialty Chief Editor
Machine Learning and Artificial Intelligence
California Institute of Technology
Pasadena, United States
Specialty Chief Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
Sun Yat-sen University
Guangzhou, China
Specialty Chief Editor
Data-driven Climate Sciences
Istanbul Technical University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Medicine and Public Health
IBM Research (United States)
Yorktown Heights, United States
Associate Editor
Data Mining and Management
Michigan State University
East Lansing, United States
Associate Editor
Machine Learning and Artificial Intelligence
Hannover Medical School
Hanover, Germany
Associate Editor
Machine Learning and Artificial Intelligence
Amirkabir University of Technology
Tehran, Iran
Associate Editor
Machine Learning and Artificial Intelligence