maria girone
European Organization for Nuclear Research (CERN)
Geneva, Switzerland
Specialty Chief Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
European Organization for Nuclear Research (CERN)
Geneva, Switzerland
Associate Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
Department of Computer Science, Bioengineering, Robotics and Systems Engineering, School of Mathematical, Physical and Natural Sciences, University of Genoa
Genoa, Italy
Associate Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
Lund University
Lund, Sweden
Associate Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
Flatiron Institute
New York, United States
Associate Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
European Organization for Nuclear Research (CERN)
Geneva, Switzerland
Associate Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford University
Menlo Park, United States
Associate Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
Yıldız Technical University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
Fermi National Accelerator Laboratory (DOE)
Batavia, United States
Associate Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Associate Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Karlsruhe, Germany
Associate Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
Brown University
Providence, United States
Associate Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
National Institute of Nuclear Physics of Padova
Padova, Italy
Associate Editor
Big Data and AI in High Energy Physics