neamah al-naffakh
University of Plymouth
Plymouth, United Kingdom
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Cybersecurity and Privacy
University of Plymouth
Plymouth, United Kingdom
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Cybersecurity and Privacy
Virginia Commonwealth University
Richmond, United States
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Cybersecurity and Privacy
University of Central Florida
Orlando, United States
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Cybersecurity and Privacy
Open University of the Netherlands
Heerlen, Netherlands
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Cybersecurity and Privacy
Senior Lecturer
Amarah, Iraq
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Cybersecurity and Privacy
Intel (United States)
Santa Clara, United States
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Cybersecurity and Privacy
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
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Cybersecurity and Privacy
Royal Institute of Technology
Stockholm, Sweden
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Cybersecurity and Privacy
IBM Research Almaden
San Jose, United States
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Cybersecurity and Privacy
University of Milan
Milan, Italy
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Cybersecurity and Privacy
Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, University of Milan
Milan, Italy
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Cybersecurity and Privacy
University of Rochester
Rochester, United States
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Cybersecurity and Privacy
Qatar Computing Research Institute
Doha, Qatar
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Cybersecurity and Privacy
University of Naples Federico II
Naples, Italy
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Cybersecurity and Privacy
Edinburgh Napier University
Edinburgh, United Kingdom
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Cybersecurity and Privacy
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
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Cybersecurity and Privacy