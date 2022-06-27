elena ferrari
University of Insubria
Varese, Italy
Specialty Chief Editor
Cybersecurity and Privacy
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Cybersecurity and Privacy
Mediterranea University of Reggio Calabria
Reggio Calabria, Italy
Associate Editor
Cybersecurity and Privacy
University of Insubria
Varese, Italy
Associate Editor
Cybersecurity and Privacy
University of Naples Parthenope
Naples, Italy
Associate Editor
Cybersecurity and Privacy
University of Plymouth
Plymouth, United Kingdom
Associate Editor
Cybersecurity and Privacy
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Cybersecurity and Privacy
Singapore Management University
Singapore, Singapore
Associate Editor
Cybersecurity and Privacy
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Cybersecurity and Privacy
Virginia Commonwealth University
Richmond, United States
Associate Editor
Cybersecurity and Privacy
Asia University
Taichung, Taiwan
Associate Editor
Cybersecurity and Privacy
Clemson University
Clemson, United States
Associate Editor
Cybersecurity and Privacy
University of Maryland, Baltimore County
Baltimore, United States
Associate Editor
Cybersecurity and Privacy
Missouri University of Science and Technology
Rolla, United States
Associate Editor
Cybersecurity and Privacy
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Associate Editor
Cybersecurity and Privacy