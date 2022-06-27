hamed abdelhaq
An-Najah National University
Nablus, Palestine
Community Reviewer
Data Mining and Management
An-Najah National University
Nablus, Palestine
Community Reviewer
Data Mining and Management
The University of Iowa
Iowa City, United States
Community Reviewer
Data Mining and Management
Nokia (United Kingdom)
London, United Kingdom
Community Reviewer
Data Mining and Management
Federal University of Technology Minna
Minna, Nigeria
Community Reviewer
Data Mining and Management
Prof. Dr. Basheer Al-Maqaleh
Dhamar, Yemen
Community Reviewer
Data Mining and Management
Qatar Computing Research Institute
Doha, Qatar
Community Reviewer
Data Mining and Management
University of Calabria
Cosenza, Italy
Community Reviewer
Data Mining and Management
King Abdulaziz City for Science and Technology
Riyadh, Saudi Arabia
Community Reviewer
Data Mining and Management
University of Southern California
Los Angeles, United States
Community Reviewer
Data Mining and Management
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Community Reviewer
Data Mining and Management
Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Shenzhen, China
Community Reviewer
Data Mining and Management
Sorbonne Universités
Paris, France
Community Reviewer
Data Mining and Management
Stanford University
Stanford, United States
Community Reviewer
Data Mining and Management
Cornell University
Ithaca, United States
Community Reviewer
Data Mining and Management
The University of Utah
Salt Lake City, United States
Community Reviewer
Data Mining and Management
Indian Institute of Technology Kanpur
Kanpur, India
Community Reviewer
Data Mining and Management