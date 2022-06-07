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Biodegradable Multi-Responsive Biomaterials for On-Demand Drug Delivery and Tissue Regeneration
- Filipa Pires
- Manuela Ciocca
- Sandra Rabaça
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