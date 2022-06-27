paolo tasca
University College London Centre for Blockchain Technologies
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Blockchain Economics
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Blockchain Economics
University of Siena
Siena, Italy
Associate Editor
Blockchain Economics
Schulich School of Business, York University
Toronto, Canada
Associate Editor
Blockchain Economics
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Blockchain Economics
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Blockchain Economics
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Blockchain Economics
Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Sciences, University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Blockchain Economics