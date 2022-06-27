christopher clack
University College London
London, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Blockchain
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Specialty Chief Editor
Blockchain Technologies
University of Murcia
Murcia, Spain
Specialty Chief Editor
Blockchain Security and Privacy
University of Denver
Denver, United States
Specialty Chief Editor
Blockchain for Science
Foundational Questions Institute
Decatur, United States
Specialty Chief Editor
Financial Blockchain
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Blockchain for Good
Western Sydney University
Penrith, Australia
Specialty Chief Editor
Blockchain in Industry
University College London Centre for Blockchain Technologies
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Blockchain Economics
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Specialty Chief Editor
Blockchain Economics
University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Blockchain for Web3 and the Metaverse
National Institute of Technology, Karnataka
Mangalore, India
Associate Editor
Blockchain for Web3 and the Metaverse
University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Blockchain Security and Privacy
Bath Spa University
Bath, United Kingdom
Associate Editor
Blockchain for Web3 and the Metaverse
Doha Institute for Graduate Studies
Doha, Qatar
Associate Editor
Blockchain for Good
Federal Reserve Bank of St. Louis
St Louis, United States
Associate Editor
Financial Blockchain