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Blockchain, Web3, and the Metaverse: Legal, Managerial, and Financial Pathways for Future Business and Governance, Volume II
- Isik Akin
- Dr. Meryem Akin
- Dr. Eda Sahin-Sengul
- Beril Taşkın Kapusuzoğlu
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