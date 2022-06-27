srinath perera
Western Sydney University
Penrith, Australia
Specialty Chief Editor
Blockchain in Industry
Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
Associate Editor
Blockchain in Industry
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Blockchain in Industry
Florida International University
Miami, United States
Associate Editor
Blockchain in Industry
Wrocław University of Science and Technology
Wrocław, Poland
Associate Editor
Blockchain in Industry
United Arab Emirates University
Al-Ain, United Arab Emirates
Associate Editor
Blockchain in Industry
University College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Blockchain in Industry
Western Sydney University
Penrith, Australia
Associate Editor
Blockchain in Industry
University of Leeds
Leeds, United Kingdom
Associate Editor
Blockchain in Industry
Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT)
Sankt Augustin, Germany
Associate Editor
Blockchain in Industry
Birmingham City University
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Blockchain in Industry
University of Oslo
Oslo, Norway
Associate Editor
Blockchain in Industry