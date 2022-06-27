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Building Trust: Blockchain and Distributed Ledger Technologies in the Architecture, Engineering, and Construction (AEC) Industry
- Loo, S. C.
- Jeffrey Yap
- ChangSaar Chai
- Ali Alashwal
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