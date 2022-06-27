jorge bernal bernabe
University of Murcia
Murcia, Spain
Specialty Chief Editor
Blockchain Security and Privacy
University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Blockchain Security and Privacy
Independent researcher
Paris, France
Associate Editor
Blockchain Security and Privacy
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Blockchain Security and Privacy
Pranveer Singh Institute of Technology PSIT
Kanpur, India
Associate Editor
Blockchain Security and Privacy
King's University College
Edmonton, Canada
Associate Editor
Blockchain Security and Privacy
BRAC University
Dhaka, Bangladesh
Associate Editor
Blockchain Security and Privacy
University of Maribor
Maribor, Slovenia
Associate Editor
Blockchain Security and Privacy
Georgia State University
Atlanta, United States
Associate Editor
Blockchain Security and Privacy
Hainan University
Haikou, China
Associate Editor
Blockchain Security and Privacy
University of Wollongong
Wollongong, Australia
Associate Editor
Blockchain Security and Privacy
Delft University of Technology
Delft, Netherlands
Associate Editor
Blockchain Security and Privacy
University of Foggia
Foggia, Italy
Associate Editor
Blockchain Security and Privacy
V.N.Karazin Kharkiv National University
Kharkiv, Ukraine
Associate Editor
Blockchain Security and Privacy
VIT-AP University
Amaravati, India
Associate Editor
Blockchain Security and Privacy
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Associate Editor
Blockchain Security and Privacy