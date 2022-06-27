saad a
Sogang University
Seoul, Republic of Korea
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Sogang University
Seoul, Republic of Korea
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Cyprus University of Technology
Limassol, Cyprus
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Blockchain Technologies
University of East Anglia
Norwich, United Kingdom
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Faculty of Engineering and Built Environment, Universiti Kebangsaan Malaysia
Bangi, Malaysia
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Blockchain Technologies
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
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Blockchain Technologies
University of the Aegean
Mytilene, Greece
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Neapolis University Pafos
Paphos, Cyprus
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Neapolis University
Paphos, Cyprus
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Hong Kong Metropolitan University
Hong Kong, China
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University of Coimbra
Coimbra, Portugal
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Lucerne University of Applied Sciences and Arts
Lucerne, Switzerland
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Bow Valley College
Calgary, Canada
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Chiba Institute of Technology
Narashino, Japan
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Asia University
Taichung, Taiwan
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University of Nicosia
Nicosia, Cyprus
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Atlantic Technological University
Sligo, Ireland
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