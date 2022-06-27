david cohen
Université Sorbonne
Paris, France
Field Chief Editor
Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry
Stella Maris Foundation (IRCCS)
Calambrone, Italy
Specialty Chief Editor
Autism and Other Neurodevelopmental Disorders
University of Cyprus
Nicosia, Cyprus
Specialty Chief Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Specialty Chief Editor
Adolescent Mental Health and Interventions
University of Ottawa
Ottawa, Canada
Specialty Chief Editor
Child Mental Health and Interventions
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Adolescent Mental Health and Interventions
Liverpool John Moores University
Liverpool, United Kingdom
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
Institut National de Santé Publique du Québec, Faculty of Medicine, Laval University
Québec, Canada
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
Stella Maris Foundation (IRCCS)
Calambrone, Italy
Associate Editor
Autism and Other Neurodevelopmental Disorders
Hôpital Armand Trousseau, APHP. Sorbonne-Université
Paris, France
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
University of Essex
Colchester, United Kingdom
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Autism and Other Neurodevelopmental Disorders
Michael G. DeGroote School of Medicine, Faculty of Health Sciences, McMaster University
Hamilton, Canada
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Associate Editor
Adolescent Mental Health and Interventions
University of Rovira i Virgili
Tarragona, Spain
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health