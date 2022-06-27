laika d. aguinaldo
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Community Reviewer
Developmental Psychopathology and Mental Health
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Community Reviewer
Developmental Psychopathology and Mental Health
Université de Nantes
Nantes, France
Community Reviewer
Developmental Psychopathology and Mental Health
University of Montreal Hospital Centre (CRCHUM)
Montreal, Canada
Community Reviewer
Developmental Psychopathology and Mental Health
Mark Chaffin Center for Healthy Development, School of Public Health, Georgia State University
Atlanta, United States
Community Reviewer
Developmental Psychopathology and Mental Health
Child Study Center, School of Medicine, Yale University
New Haven, United States
Community Reviewer
Developmental Psychopathology and Mental Health
University of Basel
Basel, Switzerland
Community Reviewer
Developmental Psychopathology and Mental Health
University of Udine
Udine, Italy
Community Reviewer
Developmental Psychopathology and Mental Health
Gold Coast Health
Southport, Australia
Community Reviewer
Developmental Psychopathology and Mental Health
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Canada
Community Reviewer
Developmental Psychopathology and Mental Health
Ghent University
Ghent, Belgium
Community Reviewer
Developmental Psychopathology and Mental Health
University of Liège
Liège, Belgium
Community Reviewer
Developmental Psychopathology and Mental Health
École de criminologie, Faculté des Arts et des Sciences, Université de Montréal
Montréal, Canada
Community Reviewer
Developmental Psychopathology and Mental Health
The University of Newcastle
Callaghan, Australia
Community Reviewer
Developmental Psychopathology and Mental Health
10Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). NÌKE Research Group. Faculty of Health
Logroño, Spain
Community Reviewer
Developmental Psychopathology and Mental Health
American University of Beirut - Mediterraneo
Paphos, Cyprus
Community Reviewer
Developmental Psychopathology and Mental Health
Assistance Publique Hopitaux De Paris
Paris, France
Community Reviewer
Developmental Psychopathology and Mental Health