kostas a. fanti
University of Cyprus
Nicosia, Cyprus
Specialty Chief Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
Institut National de Santé Publique du Québec, Faculty of Medicine, Laval University
Québec, Canada
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
University of Essex
Colchester, United Kingdom
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
University of Rovira i Virgili
Tarragona, Spain
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
Georgia State University
Atlanta, United States
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
Heidelberg University Hospital
Heidelberg, Germany
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
University of Reading
Reading, United Kingdom
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
Democritus University of Thrace
Komotini, Greece
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
University of Cyprus
Nicosia, Cyprus
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
Research Center in Psychology, School of Psychology, University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
Manchester Metropolitan University
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS - Firenze
Florence, Italy
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
University of the Western Cape
Bellville, South Africa
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health
University of Mons
Mons, Belgium
Associate Editor
Developmental Psychopathology and Mental Health