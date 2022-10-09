maksim antonov
School of Engineering, Tallinn University of Technology
Tallinn, Estonia
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Hard Films and Coatings
School of Engineering, Tallinn University of Technology
Tallinn, Estonia
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Hard Films and Coatings
Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
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Hard Films and Coatings
Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences
Wrocław, Poland
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Hard Films and Coatings
National Institute for Research and Development of Optoelectronics INOE 2000
Magurele, Ilfov county, Romania
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Hard Films and Coatings
Department of Inorganic Chemistry, Physical Chemistry and Electrochemistry, Faculty of Chemical Engineering and Biotechnologies, Polytechnic University of Bucharest
Bucharest, Romania
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Hard Films and Coatings
Polytechnic University of the Valley of Mexico
Tultitlán, Mexico
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Hard Films and Coatings
Manchester Metropolitan University
Manchester, United Kingdom
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Hard Films and Coatings
Moscow Institute of Transport
Moscow, Russia
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Hard Films and Coatings
London South Bank University
London, United Kingdom
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Hard Films and Coatings
University West
Trollhättan, Sweden
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Hard Films and Coatings
London South Bank University
London, United Kingdom
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Hard Films and Coatings
Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences
Gdańsk, Poland
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Hard Films and Coatings
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
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Hard Films and Coatings
Polytechnic University of the Valley of Mexico
Tultitlán, Mexico
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Hard Films and Coatings
Laboratorio de Biomateriales, Instituto de Química Biológica, Facultad de Ciencias, Universidad de la República
Montevideo, Uruguay
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Hard Films and Coatings
Technical University of Liberec
Liberec, Czechia
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Hard Films and Coatings