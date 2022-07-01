giovanni federico
Suor Orsola Benincasa University
Naples, Italy
Community Reviewer
Perception
Suor Orsola Benincasa University
Naples, Italy
Community Reviewer
Perception
Mental Health Department, Santa Casa de Sao Paulo School of Medical Sciences, São Paulo, Brazil
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Cognition and Movement
University of Jyväskylä
Jyväskylä, Finland
Community Reviewer
Memory
Université Paris Cité
Paris, France
Community Reviewer
Neural Networks and Cognition
Department of Cognitive Science, Institute of Philosophy, Jagiellonian University
Kraków, Poland
Community Reviewer
Perception
Independent researcher
Community Reviewer
Neural Networks and Cognition
Aerospace Experimental Psychologist, US Navy
Pensacola, FL, United States
Community Reviewer
Memory
Montreal University
Montreal, Canada
Community Reviewer
Cognition and Movement
University of Akron
Akron, United States
Community Reviewer
Attention
Faculty of Physical Education, Assiut University
Asyut, Egypt
Community Reviewer
Cognition and Movement
Sevilla University
Seville, Spain
Community Reviewer
Neural Networks and Cognition
University of Parma
Parma, Italy
Community Reviewer
Perception
Chuo University
Hachioji, Japan
Community Reviewer
Attention
Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, Chile
Community Reviewer
Attention
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Community Reviewer
Perception
Laboratorio de Neurociencia Integrativa, Departamento de Fìsica, Facultad de Ciencias Exactas, UBA
Community Reviewer
Memory