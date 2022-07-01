rémy allard
Montreal University
Montreal, Canada
Community Reviewer
Cognition and Movement
Montreal University
Montreal, Canada
Community Reviewer
Cognition and Movement
Faculty of Physical Education, Assiut University
Asyut, Egypt
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Cognition and Movement
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia Generale
Padova, Italy
Community Reviewer
Cognition and Movement
Euromov, Université de Montpellier
Montpellier, France
Community Reviewer
Cognition and Movement
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
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Cognition and Movement
Center of Mathematics, Computation and Cognition, Federal University of ABC
Santo André, Brazil
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Cognition and Movement
German Sport University Cologne
Cologne, Germany
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Cognition and Movement
Institute of Noetic Sciences
Petaluma, United States
Community Reviewer
Cognition and Movement
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Université Paris Sciences et Lettres
Paris, France
Community Reviewer
Cognition and Movement
University of Florida
Gainesville, United States
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Cognition and Movement
UMR5549 Centre de Recherche Cerveau et Cognition (CerCo)
Toulouse, France
Community Reviewer
Cognition and Movement
Osnabrück University
Osnabrück, Germany
Community Reviewer
Cognition and Movement
McGill University
Montreal, Canada
Community Reviewer
Cognition and Movement
University of Nebraska at Kearney
Kearney, United States
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Cognition and Movement
Creative Robotics Lab, Sydney Australia
Sydney, Australia
Community Reviewer
Cognition and Movement
Northeastern University
Boston, United States
Community Reviewer
Cognition and Movement