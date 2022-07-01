petra jansen
University of Regensburg
Regensburg, Germany
Specialty Chief Editor
Cognition and Movement
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Cognition and Movement
Faculté des Sciences du Sport, Université Paris-Saclay
Orsay Cedex, France
Associate Editor
Cognition and Movement
Nottingham Trent University
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
Cognition and Movement
Mayo Clinic Arizona
Scottsdale, United States
Associate Editor
Cognition and Movement
Translational Research Institute for Metabolism and Diabetes (TRI)
Orlando, United States
Associate Editor
Cognition and Movement
Chukyo University
Nagoya, Japan
Associate Editor
Cognition and Movement
Birkbeck, University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Cognition and Movement
University of Salzburg
Salzburg, Austria
Associate Editor
Cognition and Movement
National Institute on Aging (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Cognition and Movement
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Cognition and Movement
University of Münster
Münster, Germany
Associate Editor
Cognition and Movement
UMR5287 Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d’Aquitaine (INCIA)
Bordeaux, France
Associate Editor
Cognition and Movement