eric schumacher
Georgia Institute of Technology
Atlanta, United States
Specialty Chief Editor
Neural Networks and Cognition
Stanford University
Stanford, United States
Associate Editor
Neural Networks and Cognition
Northwestern University
Evanston, United States
Associate Editor
Neural Networks and Cognition
Boston University
Boston, United States
Associate Editor
Neural Networks and Cognition
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Associate Editor
Neural Networks and Cognition
Luleå University of Technology
Luleå, Sweden
Associate Editor
Neural Networks and Cognition
University of Nebraska-Lincoln
Lincoln, United States
Associate Editor
Neural Networks and Cognition
The Chinese University of Hong Kong
Shatin, China
Associate Editor
Neural Networks and Cognition
Johns Hopkins Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Neural Networks and Cognition
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Neural Networks and Cognition
Florida State University
Tallahassee, United States
Associate Editor
Neural Networks and Cognition
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, United States
Associate Editor
Neural Networks and Cognition
Swansea University
Swansea, United Kingdom
Associate Editor
Neural Networks and Cognition