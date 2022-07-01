rené marois
Vanderbilt University
Nashville, United States
Specialty Chief Editor
Reason and Decision-Making
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, United States
Associate Editor
Reason and Decision-Making
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Associate Editor
Reason and Decision-Making
Ghent University
Ghent, Belgium
Associate Editor
Reason and Decision-Making
University of Marburg
Marburg, Germany
Associate Editor
Reason and Decision-Making
Suor Orsola Benincasa University
Naples, Italy
Associate Editor
Reason and Decision-Making
IRCCS San Raffaele Roma srl
Roma, Italy
Associate Editor
Reason and Decision-Making
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Reason and Decision-Making
Mental Health Department, Santa Casa de Sao Paulo School of Medical Sciences, São Paulo, Brazil
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Reason and Decision-Making
Lehigh University
Bethlehem, United States
Associate Editor
Reason and Decision-Making
Fox School of Business, Temple University
Philadelphia, United States
Associate Editor
Reason and Decision-Making
Rimkus Consulting Group
Houston, TX, United States
Associate Editor
Reason and Decision-Making