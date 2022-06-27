ronald r. swaisgood
San Diego Zoo Wildlife Alliance
San Diego, United States
Specialty Chief Editor
Animal Conservation
National Center for Wildlife, Riyadh, Saudi Arabia
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Animal Conservation
College of Sciences, Massey University
Palmerston North, New Zealand
Associate Editor
Animal Conservation
University of the Azores
Ponta Delgada, Portugal
Associate Editor
Animal Conservation
Ben-Gurion University of the Negev
Be'er Sheva, Israel
Associate Editor
Animal Conservation
University of Central Florida
Orlando, United States
Associate Editor
Animal Conservation
Centro de Investigacao em Biodiversidade e Recursos Geneticos (CIBIO-InBIO)
Vairão, Portugal
Associate Editor
Animal Conservation
Smithsonian Institution
Washington, United States
Associate Editor
Animal Conservation
Royal Global University
Guwahati, India
Associate Editor
Animal Conservation
Western Ecological Research Center, United States Geological Survey (USGS)
Oakhurst, United States
Associate Editor
Animal Conservation
Society for the Preservation of Endangered Carnivores and their International Ecological Study (SPECIES)
Ventura, United States
Associate Editor
Animal Conservation
Arthur Rylah Institute for Environmental Research (ARI)
Melbourne, Australia
Associate Editor
Animal Conservation
Guangdong Academy of Forestry
Guangzhou, China
Associate Editor
Animal Conservation
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Animal Conservation
Wildlife Institute of India
Dehradun, India
Associate Editor
Animal Conservation
University of Rwanda
Kigali, Rwanda
Associate Editor
Animal Conservation