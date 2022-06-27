daniel t blumstein
University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Conservation Science
Solomon Islands National University
Honiara, Solomon Islands
Specialty Chief Editor
Conservation Social Sciences
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Global Biodiversity Threats
University of Maryland, College Park
College Park, United States
Specialty Chief Editor
Plant Conservation
Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF)
Müncheberg, Germany
Specialty Chief Editor
Human-Wildlife Interactions
Department of Evolutionary Genetics, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (LG)
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
Conservation Genetics and Genomics
Rain Crow Consulting
Virginia, United States
Specialty Chief Editor
Conservation Social Sciences
San Diego Zoo Wildlife Alliance
San Diego, United States
Specialty Chief Editor
Animal Conservation
Princeton University
Princeton, United States
Specialty Chief Editor
Conservation Genetics and Genomics
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Conservation Genetics and Genomics
National Center for Wildlife, Riyadh, Saudi Arabia
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Animal Conservation
University of New Orleans
New Orleans, United States
Associate Editor
Conservation Genetics and Genomics
College of Sciences, Massey University
Palmerston North, New Zealand
Associate Editor
Animal Conservation
Institute for Water and Wastewater Technology, Durban University of Technology
Durban, South Africa
Associate Editor
Conservation Genetics and Genomics
University of the Azores
Ponta Delgada, Portugal
Associate Editor
Animal Conservation
Kristianstad University
Kristianstad, Sweden
Associate Editor
Conservation Social Sciences