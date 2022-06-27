christian kiffner
Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF)
Müncheberg, Germany
Specialty Chief Editor
Human-Wildlife Interactions
Nature Conservation Foundation (NCF)
Mysore, India
Associate Editor
Human-Wildlife Interactions
North of England Zoological Society
Chester, United Kingdom
Associate Editor
Human-Wildlife Interactions
University of Brighton
Brighton, United Kingdom
Associate Editor
Human-Wildlife Interactions
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Human-Wildlife Interactions
Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority
Harare, Zimbabwe
Associate Editor
Human-Wildlife Interactions
Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC)
Cordoba, Spain
Associate Editor
Human-Wildlife Interactions
Oxford Brookes University
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Human-Wildlife Interactions
American University
Washington, DC, United States
Associate Editor
Human-Wildlife Interactions
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Human-Wildlife Interactions
University of La Laguna
San Cristóbal de La Laguna, Spain
Associate Editor
Human-Wildlife Interactions
Birkbeck, University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Human-Wildlife Interactions
National Institute of Advanced Studies
Bengaluru, India
Associate Editor
Human-Wildlife Interactions
Umeå University
Umeå, Sweden
Associate Editor
Human-Wildlife Interactions
Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zuzammenarbeit GIZ GmbH
Freetown, Sierra Leone
Associate Editor
Human-Wildlife Interactions
Canadian Forest Service
Ottawa, Canada
Associate Editor
Human-Wildlife Interactions