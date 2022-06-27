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Human-Wolf Coexistence in Europe and Beyond: Integrative Science to Support Future Pathways
- Katharina Kasper
- Emu-Felicitas Ostermann-Miyashita
- Kinga Magdalena Stępniak
- Svenja Capitain
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