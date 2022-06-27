david w inouye
University of Maryland, College Park
College Park, United States
Specialty Chief Editor
Plant Conservation
Department of Chemistry, Biology and Biotechnology, University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Plant Conservation
Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Mengla, China
Associate Editor
Plant Conservation
Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute
Thiruvananthapuram, India
Associate Editor
Plant Conservation
Guangzhou University
Guangzhou, China
Associate Editor
Plant Conservation
Faculty of Sciences, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Plant Conservation
University of Kassel
Kassel, Germany
Associate Editor
Plant Conservation
School of Culture, History and Language, College of Asia and the Pacific, Australian National University
Canberra, Australia
Associate Editor
Plant Conservation
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Zongolica-Extensión Tezonapa
Zongolica, Mexico
Associate Editor
Plant Conservation
University of Victoria
Victoria, Canada
Associate Editor
Plant Conservation
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Associate Editor
Plant Conservation
Laboratorio TERRA. Universidade de Lisboa
Lisboa, Portugal
Associate Editor
Plant Conservation
University of Northern Colorado
Greeley, United States
Associate Editor
Plant Conservation
Illinois Natural History Survey (INHS)
Champaign, United States
Associate Editor
Plant Conservation
Wildlife Conservation Society (Tanzania)
Dar es Salaam, Tanzania
Associate Editor
Plant Conservation
Govind Ballabh Pant National Institute of Himalayan Environment and Sustainable Development
Almora, India
Associate Editor
Plant Conservation