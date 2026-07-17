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26 articles

articles

Original Research

Published on 03 Dec 2024

Sympathetic innervation of interscapular brown adipose tissue is not a predominant mediator of Oxytocin (OT)-elicited reductions of body weight gain and adiposity in male diet-induced obese rats

in CNS Drug Delivery

  • Melise M. Edwards
  • Ha K. Nguyen
  • Andrew D. Dodson
  • Adam J. Herbertson
  • Mackenzie K. Honeycutt
  • Jared D. Slattery
  • June R. Rambousek
  • Edison Tsui
  • Tami Wolden-Hanson
  • Tomasz A. Wietecha
Frontiers in Drug Delivery
doi 10.3389/fddev.2024.1497746
  • 4,122 views
  • 6 citations

Original Research

Published on 06 Apr 2022

The Cell-Penetrating Peptide Tat Facilitates Effective Internalization of PSD-95 Inhibitors Into Blood–Brain Barrier Endothelial Cells but less Efficient Permeation Across the Blood–Brain Barrier In Vitro and In Vivo

in CNS Drug Delivery

  • Emma Lisa Al Humaidan
  • Sidse Lund Pedersen
  • Annette Burkhart
  • Charlotte Laurfelt Munch Rasmussen
  • Torben Moos
  • Peter Fuchs
  • Eduardo Filipe Alves Fernandes
  • Burak Ozgür
  • Kristian Strømgaard
  • Anders Bach
Frontiers in Drug Delivery
doi 10.3389/fddev.2022.854703
  • 9,705 views
  • 13 citations