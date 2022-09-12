sercan acarer
Izmir Kâtip Çelebi University
Çigli, Türkiye
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Izmir Kâtip Çelebi University
Çigli, Türkiye
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Faculty of Engineering, Dokuz Eylül University
Izmir, Türkiye
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Autonomous University of Baja California
Mexicali, Mexico
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Modibbo Adama University of Technology
Yola, Nigeria
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
University of Granada
Granada, Spain
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
United Arab Emirates University
Al Ain, United Arab Emirates
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Poznań University of Technology
Poznań, Poland
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
University of Coimbra
Coimbra, Portugal
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Pamukkale University
Denizli, Türkiye
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
University College Dublin
Dublin, Ireland
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Universidad Autónoma de Yucatán
Mérida, Mexico
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
University of Maribor
Maribor, Slovenia
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Sevilla University
Seville, Spain
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Yasar University
Izmir, Türkiye
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments