patrick phelan
Arizona State University
Tempe, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Energy Efficiency
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Energy Efficiency Materials
Tallinn University of Technology
Tallinn, Estonia
Specialty Chief Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Specialty Chief Editor
Energy Efficiency Technologies
University of Brescia
Brescia, Italy
Specialty Chief Editor
Energy Efficiency Applications
University of Texas at San Antonio
San Antonio, United States
Associate Editor
Energy Efficiency Applications
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
Associate Editor
Energy Efficiency Materials
Aston University
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
University of Granada
Granada, Spain
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Belfast School of Architecture and the Built Environment, Faculty of Computing, Engineering and the Built Environment, Ulster University
Coleraine, United Kingdom
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Riga Technical University
Riga, Latvia
Associate Editor
Energy Efficiency Technologies
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Energy Efficiency Materials
University of Cádiz
Cádiz, Spain
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Xi'an Jiaotong-Liverpool University
Suzhou, China
Associate Editor
Energy Efficiency Technologies
Lublin University of Technology
Lublin, Poland
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)
Daejeon, Republic of Korea
Associate Editor
Energy Efficiency Materials