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Sustainable Construction and New European Bauhaus Principles
- Juris Burlakovs
- Alberto Cerezo Narváez
- Yahya Jani
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