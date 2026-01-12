Brief Research Report
Published on 12 Jan 2026
Microplastics and antibiotic-resistant bacteria contamination in a river of central Italy
in Freshwater – Human Impacts
Frontiers in Freshwater Science
doi 10.3389/ffwsc.2025.1627987
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Brief Research Report
Published on 12 Jan 2026
in Freshwater – Human Impacts
Methods
Published on 30 Apr 2025
in Freshwater – Human Impacts
Original Research
Published on 19 Feb 2025
in Freshwater – Human Impacts
Original Research
Published on 02 Oct 2024
in Freshwater – Human Impacts
Original Research
Published on 07 Mar 2024
in Freshwater – Human Impacts
Original Research
Published on 14 Dec 2023
in Freshwater – Human Impacts