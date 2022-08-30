james e garvey
Southern Illinois University Carbondale
Carbondale, United States
Specialty Chief Editor
Rivers and Floodplains
Utah State University
Logan, United States
Associate Editor
Rivers and Floodplains
Eastern Illinois University
Charleston, United States
Associate Editor
Rivers and Floodplains
U.S. Geological Survey, Washington Water Science Center
Tacoma, United States
Associate Editor
Rivers and Floodplains
University of California, Berkeley
Berkeley, United States
Associate Editor
Rivers and Floodplains
Lower Mississippi Gulf Water Science Center
Nashville, United States
Associate Editor
Rivers and Floodplains
University of Toledo
Toledo, United States
Associate Editor
Rivers and Floodplains
University of Innsbruck
Innsbruck, Austria
Associate Editor
Rivers and Floodplains
Idaho Cooperative Fish and Wildlife Research Unit, United States Geological Survey (USGS), United States Department of the Interior
Moscow, United States
Associate Editor
Rivers and Floodplains
Faculty of Science and Technology, Free University of Bozen-Bolzano
Bolzano, Italy
Associate Editor
Rivers and Floodplains
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Rivers and Floodplains