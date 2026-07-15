Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
Investigation of fermentable sugar production through microwave-assisted alkali pretreatment and subsequent acid hydrolysis on Prosopis juliflora biomass
in Biofuels
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Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
in Biofuels
Original Research
Accepted on 09 Jul 2026
in Biofuels
Original Research
Published on 03 Jul 2026
in Biofuels
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Biofuels
Review
Published on 25 Jun 2026
in Biofuels
Review
Published on 22 May 2026
in Biofuels
Review
Published on 22 May 2026
in Biofuels
Original Research
Published on 14 Jan 2026
in Biofuels
Original Research
Published on 21 Nov 2025
in Biofuels
Opinion
Published on 15 Oct 2025
in Biofuels
Mini Review
Published on 18 Aug 2025
in Biofuels
Original Research
Published on 04 Mar 2025
in Biofuels
Original Research
Published on 09 Dec 2024
in Biofuels
Original Research
Published on 13 Sep 2024
in Biofuels
Original Research
Published on 21 Aug 2024
in Biofuels
Review
Published on 12 Jul 2024
in Biofuels
Review
Published on 08 Mar 2024
in Biofuels
Original Research
Published on 08 Jan 2024
in Biofuels
Original Research
Published on 01 Dec 2023
in Biofuels
Original Research
Published on 22 Feb 2023
in Biofuels