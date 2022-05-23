oliver kröcher
Paul Scherrer Institut (PSI)
Villigen, Switzerland
Specialty Chief Editor
Synfuels
University of Tennessee at Chattanooga
Chattanooga, United States
Associate Editor
Synfuels
Kasetsart University
Bangkok, Thailand
Associate Editor
Synfuels
Consultant
Detroit Metropolitan Area, United States
Associate Editor
Synfuels
Guangdong Technion-Israel Institute of Technology (GTIIT)
Shantou, China
Associate Editor
Synfuels
National Institute of Chemistry
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Synfuels
University of KwaZulu-Natal
Durban, South Africa
Associate Editor
Synfuels
Shell (United States)
Houston, United States
Associate Editor
Synfuels
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Bang Sue District, Thailand
Associate Editor
Synfuels
Biogas Institute of Ministry of Agriculture, Chinese Academy of Agricultural Sciences
Chengdu, China
Associate Editor
Synfuels